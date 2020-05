Banche:cresce patrimonio big italiane primo trimestre

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Aumenta la patrimonializzazione dei primi cinque gruppi bancari italiani nel primo trimestre dell'anno. E' quanto emerge da uno studio sulle trimestrali presentate questa settimana della First Cisl che sottolinea come aumenti di conseguenza la possibilità di concedere credito a imprese e famiglie. Nei primi tre mesi per le cinque più grandi banche italiane, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, Unicredit, Banco Bpm e Mps, il Common Equity Tier 1 Ratio (Cet1 Ratio), principale indicatore della solidità patrimoniale, che misura il rapporto tra la componente primaria del capitale di una banca e attivi ponderati per il rischio, si è attestato al 13,76% rispetto al 13,61% del dicembre 2019. "Più munizioni per sostenere l'economia", " per sostenere occupazione e capacità produttiva" è necessario il modello individuato dall'ex presidente della Bce, Mario Draghi, dice il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani (ANSA).