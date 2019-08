Banche: Abi, web sempre più diffuso

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - E' sempre più diffuso l'uso dell'online tra i clienti delle banche, in particolare, ovviamente, tra il pubblico più giovane. Secondo quanto risulta da un'indagine dell'Abi condotta su un campione di cittadini che usano Internet e il Mobile Banking caratterizzato da una un quota del 29% di millenials. Secondo la ricerca, l'88% degli utenti fa operazioni informative (saldo di conto corrente, lista movimenti cc, conto deposito, servizi di geolocalizzazione etc.), e o dispositive (bonifici e giroconti, ricariche del cellulare, pagamento bollette, F24, ricarica della carta di credito prepagata etc.) tramite PC; lo smartphone è utilizzato dal 76%, il tablet ha un peso nettamente inferiore pari al 30%. L'uso di Internet Banking mediamente rimane predominante rispetto al Mobile Banking. Però lo smartphone in particolare si ritaglia uno spazio importante per specifiche operazioni come la prenotazione appuntamento in filiale e la ricarica cellulare, in cui si registra una leggera preferenza rispetto al PC.