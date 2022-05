Banca Mediolanum, nel primo trimestre utile cala a 114,3 mln

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Banca Mediolanum chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 114,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 133,4 milioni dello stesso periodo del 2021 a causa di effetti di mercato inferiori allo scorso anno. Il margine operativo ammonta a 142 milioni, in aumento del 13% su base annua e le commissioni ricorrenti a 371,9 milioni, in crescita del 9%. Il margine di interessi si attesta a 70,4 milioni (+9%) e il totale delle masse gestite e amministrate a 106,10 miliardi (+9%). Il Common Equity Tier 1 Ratio è del 21%. Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 14,82 miliardi, in crescita del 18% su base annua. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti del gruppo rimane contenuta allo 0,71%. I volumi commerciali ammontano a 3,31 miliardi, in aumento dell’8% anno su anno in controtendenza rispetto al mercato. In particolare la raccolta netta totale è stata positiva per 2,38 miliardi, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto i 1,67 miliardi, registrando un incremento pari al 21%. I crediti erogati nel corso del periodo ammontano a 894 milioni (+5%) e i premi assicurativi delle polizze protezione a 41,2 milioni (+17%). Il numero dei family banker è di 5.855, in aumento del 2% rispetto alla fine del 2021 per la crescita organica in Italia e Spagna, mentre il totale dei clienti si attesta a 2,32 milioni. I risultati del primo trimestre dell'anno di Banca Mediolanum "ci indicano che la direzione intrapresa è quella corretta. Il lavoro di diversificazione dei ricavi, in linea con la strategia di consulenza al cliente, sta dimostrando grande forza, con le principali fonti di ricavo in crescita e con un ottimo andamento della raccolta”. Lo afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "L’avvio di questo 2022 è stato contrassegnato da una crescente tensione sfociata nel conflitto in Ucraina e dalla conseguente crisi internazionale, la cui risoluzione mi auguro avvenga il più presto possibile. Gli ottimi risultati del primo trimestre sono la dimostrazione della capacità e del metodo di lavoro di Banca Mediolanum di produrre valore anche in contesti complessi come quello attuale", continua. Inoltre, sottolinea Doris, "i family banker rappresentano il punto di riferimento dei nostri clienti e li orientano nella gestione razionale dei loro risparmi anche attraverso eventi e attività di comunicazione formative realizzati per una piena e migliore comprensione degli accadimenti".