Banca Mediolanum, ad agosto raccolta netta di 234 mln

Milano, 8 set. (Adnkronos) - Nel mese di agosto i risultati commerciali di Banca Mediolanum sono di 428 milioni di euro di cui raccolta netta totale di gruppo 234 milioni, Erogazioni di mutui e prestiti 184 milioni, raccolta Polizze Protezione 9,8 milioni. I volumi commerciali nei primi 8 mesi: sono pari a 7.766 milioni di euro. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, afferma: “Nella raccolta di agosto, continuiamo a osservare i fenomeni che da sempre contraddistinguono la nostra strategia e che stanno caratterizzando anche questo 2020, ovvero una preferenza da parte della clientela verso le nostre soluzioni di risparmio gestito ed un approccio graduale all’investimento in equity attraverso i servizi automatici. In un mese impattato dalla consueta stagionalità estiva, i 294 milioni di euro in raccolta gestita, sui 234 milioni di totale nel mese, evidenziano la progressiva trasformazione dei depositi in investimenti di lungo periodo, obiettivo che ci siamo prefissati per gli ultimi mesi dell’anno”. Conclude Doris: “Proseguono a ritmo sostenuto anche le erogazioni alla clientela e la raccolta in polizze protezione, che da inizio anno sono entrambe stabilmente in crescita a doppia cifra”.