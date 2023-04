Banca Ifis punta su aumento dividendo, acquisizioni e sociale

Roma, 20 apr. (askanews) - Ernesto Fürstenberg Fassio presenta "40, Next", l'agenda della sua presidenza per Banca Ifis che celebra quest'anno i 40 anni di attività. Ernesto Furstenberg Fassio è stato nominato presidente di Banca Ifis a novembre 2022 al posto del padre Sebastien Egon Fustenberg nominato presidente onorario dall'assemblea svoltasi in data odierna.Nel 2022 Banca Ifis ha raggiunto i migliori risultati finanziari della sua storia: l'utile netto si è attestato a 141,1 milioni di euro (+40%), superando l'obiettivo previsto dal Piano Industriale per il 2023. Come conseguenza è stato rivista al rialzo la guidance di utile per il 2023 da 137 a 150 milioni di euro. In crescita del 47% a 184 milioni il valore del brand dal 2019 ad oggi."Abbiamo subito un impatto limitato dall'aumento dei tassi grazie al mix di raccolta. La liquidità ha un costo, ma intendiamo continuare a mantenerla alta", ha detto Furstenberg.Guardando avanti Banca Ifis punta ad aumentare il dividendo che passerà da "stabile a progressivo" con l'obiettivo di aumentare il pay out, preservando le esigenze di capitale della banca. Nel 2022, Banca Ifis ha erogato 1,4 euro per azione per un dividend yield pari al 9,86%. Focus anche sulla crescita per linee esterne con possibili acquisizioni nei settori tecnologico, Npl e fintech.Sotto la presidenza di Ernesto Furstenberg, Banca Ifis ha presentato il primo piano industriale triennale integrato con il piano di sostenibilità, rafforzato il management e il CdA, e lanciato il Social Impact Lab Kaleidos per promuovere l'agenda sociale: previsti 6 milioni di euro di investimenti in iniziative sociali entro il 2024, nel solo 2022 sono stati realizzati 25 progetti sociali."Vogliamo creare profitto ma con attenzione a territori, imprese e persone. Il sociale sarà un cantiere importante con un programma di investimenti a due cifre". Diversi i campi di azione: diversità e inclusione con il progetto Your Future You della 21 Gallery e l'impegno per i giovani nella Stem Academy; cultura e territorio con il progetto Economia della bellezza; ricerca e prevenzione con il progetto con l'ospedale Bambin Gesù per la ricerca contro i tumori del sistema nervoso e con Villa Salus di Mestre per prevenire l'infarto del miocardio. Attenzione ai dipendenti con progetti di inclusione e benessere.L'aspetto sociale viene declinato anche nel sostenere le Pmi in una transizione sostenibile e nel recupero crediti con attenzione al debitore per favorire la "reinclusione" finanziaria. Focus anche sulla parità di genere con il 54% di donne nel top management. Con il Politecnico di Milano è stato messo a punto il progetto di Misurazione d'Impatto delle attività sociali di Banca Ifis. Lzp