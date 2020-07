Banca Generali: utile semestre stabile, masse a livelli pre-Covid

Milano, 29 lug. (askanews) - Banca Generali ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile di 131,9 milioni, in linea con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (-0,6%), nonostante le complessità dalla diffusione della pandemia Covid-19 con le sue pesanti conseguenze sul fronte macroeconomico mondiale. I ricavi totali salgono a 302,2 milioni (+11%), con le masse tornate ai livelli pre-Covid a 68,9 miliardi, in crescita del 9,5%. Confermata la solidità patrimoniale con un Cet1 ratio al 14,3%."Siamo molto orgogliosi del risultato del semestre per le dinamiche di crescita commerciale e qualità dei ricavi che hanno confermato il trend di diversificazione degli attivi", ha commentato l'Ad Gian Maria Mossa. "In un momento straordinariamente difficile per le incertezze prima sanitarie e poi economiche, i nostri banker hanno saputo dimostrare le proprie competenze e il valore della professionalità registrando i migliori dati di crescita di raccolta da struttura esistente per la Banca. Nonostante le complessità e le incognite all'orizzonte la flessibilità e la solidità della banca ci pongono nelle migliori condizioni per continuare a crescere in misura superiore al trend di mercato di riferimento".