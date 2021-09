Banca Generali, Guindani: 'Così racconto l’agenda Onu 2030 in 17 mesi di fotografie'

Milano, 15 set. (Adnkronos) - “È un progetto della durata di 17 mesi, Covid permettendo perché implica parecchi viaggi all’estero. 17 obiettivi Onu importanti che insieme a Banca Generali vogliamo raccontare in modo diverso dal solito. Un modo meno didascalico, ma più emozionante e artistico con la finalità di colpire le persone e sensibilizzarle su questi temi fondamentali per la sopravvivenza del pianeta”. Così il fotografo Stefano Guindani spiega 'BG4SDGs – Time to Change', il progetto fotografico di Banca Generali dedicato a esplorare il mondo della sostenibilità attraverso la matrice universale dei 17 SDGs che compongono l’Agenda Onu 2030. Il primo SDGs è già stato realizzato e mostrato in anteprima presso il BG Training & Innovation Hub di Banca Generali: “Abbiamo già sviluppato -dice Guindani autore degli scatti- l’obiettivo 12 e raccontato il circolo della vita dei pneumatici. Volevamo mostrare l’economia circolare e come un pneumatico, invece di essere abbandonato o bruciato, può essere recuperato e trasformato in un materiale usato per fare campi da calcio, basket e atletica”. Nel prossimo anno e mezzo sono dunque attesi altri 16 importanti temi da raccontare attraverso la fotografia: “Abbiamo già fatto una grande ricerca di quello che ci interessa – spiega Guindani – cercheremo di raccontare il cambiamento climatico parlando, tra le altre cose, dello sbiancamento dei coralli e degli orsi polari costretti a vivere sulla roccia a causa dello scioglimento dei ghiacciai”.