Banca Generali a fianco del Gran Premio Nuvolari

(ANSA) - MILANO, 16 SET - È partito oggi dalla centrale Piazza Sordello di Mantova la 32sima edizione del Gran Premio Nuvolari che festeggia il 130° anniversario della nascita del Mantovano Volante. Dal 16 al 18 settembre oltre 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo toccheranno le strade più iconiche di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e di San Marino. E al fianco della manifestazione c'è Banca Generali. La Banca era presente al via in Piazza Sordello affollata di straordinarie vetture milionarie con un proprio stand dove ha incontrato gli appassionati della manifestazione regalando gadget e un libretto di educazione finanziaria sviluppato con gli esperti del settore. Tra gli oltre 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo quattro fanno parte del team Banca Generali Private. "Dopo due anni di pandemia siamo felici di ritrovare il contatto con la gente in una manifestazione d'eccezione che simboleggia la bellezza e l'unicità del made in Italy nel mondo. La suggestione non solo di Mantova, ma di tutte le tappe che vengono toccate dalla competizione sono la miglior vetrina della capacità di cultura ed eccellenza del nostro Paese. In un momento complesso come quello che stiamo attraversando crediamo sia importante valorizzare al meglio la forza del territorio e cercare di portare avanti messaggi costruttivi come l'impegno per l'educazione finanziaria che è di fondamentale importanza per il futuro del nostro risparmio" ha detto Alessandro Mauri, area manager di Banca Generali Private in bassa Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. (ANSA).