Axa Italia: 1,6 miliardi investimenti in asset sostenibili

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Ammontano a 1,6 miliardi gli investimenti in asset sostenibili di Axa Italia che accelera sui criteri Esg e punta su abitazioni e mobilità green, sociale ed inclusione. E' quanto emerge dal Report di sostenibilità 2021, anno nel quale, sottolinea l'azienda, è stata raggiunta una riduzione del 43% di emissione di CO2 procapite. Tra le iniziative di Axa Italia, il progetto Forestami per la riforestazione urbana della città di Milano e al programma ScuolaForestami; il progetto Ocean Literacy/Save the Wave app challenge - con IOC-UNESCO per educare giovani studenti alla salvaguardia del mare con meccanismi di gamification basati su web app; l'Ambassadorship Program con Worldrise Onlus con il contributo alla piantumazione di 100 mq di Posidonia Oceanica nel Golfo Aranci in Sardegna. Sul fronte dell'inclusione sociale e del genere Axa ricorda, tra l'altro i progetti AXA lab on gender equality in collaborazione con l'università Bocconi di Milano; Angels4Women per supportare finanziariamente imprese e start-up innovative al femminile; il Punto Donna WeWorld di Milano dedicato a donne vittime di violenza e di esclusione sociale e la polizza salute a loro dedicata. «Di fronte all'aggravarsi della crisi climatica, ai rischi emergenti e alle sfide sociali di un contesto sempre più instabile, abbiamo il dovere di non perdere di vista l'obiettivo più grande: la necessità di intervenire per salvaguardare il pianeta e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva - ha affermato Giacomo Gigantiello, Ceo Axa Italia. "Per questo motivo in AXA abbiamo scelto di declinare il nostro impegno in modo concreto e misurabile, facendo leva sulle nostre competenze e sulla capacità di orientare scelte sostenibili». (ANSA).