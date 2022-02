Auto, immatricolazioni gennaio -19,7% a 107.814 unità

Milano, 1 feb. (askanews) - Avvio d'anno ancora in rosso per il mercato dell'auto. A gennaio le immatricolazioni sono state pari a 107.814 unità, in calo del 19,7% rispetto alle 134.198 di gennaio 2021. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.I trasferimenti di proprietà sono stati 348.137 a fronte di 259.244 passaggi registrati a gennaio 2021, con un aumento del 34%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 455.951 unità, ha interessato per il 23,65% vetture nuove e per il 76,35% vetture usate.