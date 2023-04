Auto, Acea: a marzo vendite Ue +28,8% a 1,1 mln, Stellantis +28,7%

Milano, 18 apr. (askanews) - Prosegue la crescita del mercato auto Ue. A marzo le immatricolazioni sono aumentate del 28,8%, superando il milione di unità (1.087.939). Tutti i maggiori mercati, spiega l'Acea, hanno registrato una crescita a due cifre con Spagna (66,1%) e Italia (40,7%) in testa. Nel primo trimestre la crescita è stata del 17,9% con quasi 2,7 milioni di auto vendute, trainata da Spagna (+44,5%), Italia (+26,2%), Francia (+15,2%) e Germania (+6,5%).Fra i gruppi auto, Volkswagen si conferma leader a marzo con 275.757 vetture vendute (+35%) e una quota di mercato del 25,3%, seguita da Stellantis con 216.862 vetture (+28,7%) e una quota di mercato del 19,9%, Renault con 110.469 vetture (+30,4%) e una quota del 10,2%, Hyundai 7,7%, Bmw 6,6% e Toyota 6,3%. Fra i brand di Stellantis, le immatricolazioni di Peugeot sono aumentate del +39,6% a 69.410 auto, Opel +32,1% a 41.188, Fiat +10,8% a 37.064, Citroen +19,2% a 41.158, Jeep +26,7%, DS +12,1%, Alfa Romeo +197,1% a 5.249 e Lancia +40,3%.Fra le alimentazioni, marzo ha visto aumenti significativi della quota di mercato delle auto ibride al 24,3% e delle auto elettriche al 13,9%. Nonostante il passaggio a modelli più sostenibili, le auto a benzina mantengono ancora la quota di mercato maggiore al 37,5%.Nel dettaglio a marzo le auto ibride (Hev) a marzo hanno registrato un aumento del +38,1% a 264.694 unità, pari a una quota di mercato del 24,3% (+1,6 pp), trainate dalla vendite in Spagna (+75,3%) e Italia (+47,8%). Le vendite di auto elettriche (Bev) sono aumentate del +58% a 151.573 unità, pari a una quota di mercato del 13,9% (+2,5 pp), grazie a una crescita a doppia o tripla cifra nella maggior parte dei mercati principali, guidata dai Paesi Bassi (+132,6%). Nel trimestre l'aumento è stato del 43,2% a 320.987 unità. Dopo il calo dei primi due mesi del 2023, a marzo il mercato dei veicoli ibridi plug-in (Phev) ha registrato una crescita del +4,3%, ma la quota di mercato è in calo al 7,2% (-1,6 pp).In crescita le immatricolazioni di auto a benzina del +29,9% pari una quota di mercato del 37,5%. Nel primo trimestre sono state vendute quasi 1 milione di auto a benzina (+18,6%). Anche il mercato delle auto diesel dell'Ue ha registrato una crescita dell'11,8% a marzo pari a una quota di mercato del 14,5% (-1,1 pp), sostenuto principalmente da tre dei maggiori mercati: Italia (+38,2%), Spagna (+21,1%) e Germania (+7,8%) .