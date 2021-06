Atlantia: +4% in Borsa su linee guida dopo vendita Aspi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Forti acquisti su Atlantia dopo l'incontro con la comunità finanziaria per le linee guida successive alla vendita di Autostrade per l'Italia e la nuova politica dei dividendi: il titolo della holding dei Benetton, partito bene in Piazza Affari, dopo circa un'ora di scambi, ha toccato una crescita del 4% a 16,36 euro. Gli operatori in particolare premiano l'intenzione di tornare a distribuire il dividendo (sospeso dall'esercizio 2018) basata su una nuova politica per gli esercizi 2021-2023 e la previsione di distribuire circa 600 milioni nel primo esercizio, con una crescita annua stimata tra il 3% e il 5% per quelli successivi. (ANSA).