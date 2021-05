Assogestioni: i fondi registrano il miglior dato trimestrale dal 2017

Milano, 20 mag. (askanews) - Nel primo trimestre 2021 l'industria del risparmio gestito ha registrato sottoscrizioni nette per 30 miliardi di euro, di cui circa 19 miliardi si riferiscono ai fondi aperti che mettono a segno il loro miglior dato dall'ultimo trimestre del 2017. La raccolta è in forte accelerazione rispetto ai 508 milioni del trimestre precedente. Nuovo record per il patrimonio gestito che ammonta a 2.469 miliardi. Lo comunica Assogestioni nella sua mappa trimestrale.Tra i fondi aperti, i prodotti favoriti dai risparmiatori sono gli azionari (+13,1 mld), seguiti dai bilanciati (+4,3 mld), gli obbligazionari (+2,8 mld) e i monetari (+1,4 mld).