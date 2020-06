Assicurazioni, Ivass: no uomo solo al comando, serve dialettica

Roma, 18 giu. (askanews) - Nelle società del sistema finanziario è necessaria una governance collegiale, con una dialettica interna ed evitando "l'uomo solo al comando". Lo ha sottolineato il segretario generale dell'Ivass, Stefano De Polis, in risposta a una domanda sulle ultime vicende riguardanti alcune società quotate italiane, come Generali e Cattolica Assicurazioni."Per noi - ha spiegato il segretario generale alla presentazione della relazione annuale dell'Ivass - la governance è importante perchè la chiarezza strategica e gli obiettivi si raggiungono attraverso il confronto tra soci e manager. Deve essere un processo effettivo, non ci piacciono le governance in cui c'è un soggetto dominus"."La corporate governance - ha aggiunto De Polis - è molto importante per ragioni legate alle situazioni in cui c'era un uomo solo al comando. La crisi del 2008 ha messo in evidenza che nelle imprese comandava l'amministratore delegato e il cda faceva solo presenza. La governance deve essere basata sulla dialettica tra soggetti, ma il problema è che spesso nelle imprese questa logica è carente".Glv