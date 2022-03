Via all’assegno unico: iniziati dal 16 marzo i pagamenti per 5 milioni di figli

L’Assegno Unico entra nell’ambito della concretezza. L'Inps ha iniziato i pagamenti della prima mensilità per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate da altrettante famiglie tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.

Lo fa sapere l'Istituto.

I primi accrediti saranno a disposizione delle famiglie dal 16 marzo e i pagamenti saranno completati dall'Inps entro il mese. Le domande arrivate a partire da marzo verranno messe in pagamento dal mese successivo a quello di presentazione e, se presentate entro giugno, saranno comprensive degli assegni spettanti a decorrere dal mese di marzo.

Inps (Ansa)

Beneficiari del reddito di cittadinanza

I beneficiari di Reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti necessari per l'assegno unico riceveranno d'ufficio sulla propria carta (senza la domanda) gli importi spettanti per il mese di marzo a partire da aprile, insieme alla rata di Rdc/Pdc.

Senza presentazione ISEE

Hanno diritto all'assegno unico e universale 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli. Se non si presenta l'Isee si avrà diritto all'importo minimo che è pari a 50 euro al mese per ogni figlio. Per il 2022 è prevista una spesa complessiva di 15,12 miliardi mentre per gli anni successivi si supereranno i 18 miliardi.

La Legge delega – si legge sul sito del ministero - ha stabilito:

- il riconoscimento di un beneficio per tutti i figli a carico su base universalistica, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale;

- la modulazione degli importi del beneficio sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti. Tale principio era funzionale a garantire criteri di progressività nell’erogazione del beneficio;

- la sostituzione di una pluralità di strumenti in essere con uno strumento unico.

Gli importi

Quanto agli importi questi sono sintetizzati schematicamente nella Tavola sotto. Nel caso di figli minorenni,- precisa il Mef - l’importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l’importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta (circa il 6%). A partire da 40mila euro di ISEE, l’importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).

Lo schema base

Lo schema base degli importi riflette l’idea di universalismo (anche indipendentemente dal livello di reddito del nucleo) con moderata selettività. L’importo base di 175 euro a figlio esteso fino ai 15 mila euro di ISEE dovrebbe riguardare la metà delle famiglie italiane. Il successivo decalage dell’importo, che consente di garantire il pur necessario grado di progressività al beneficio, è comunque sufficientemente contenuto da non rendere irrilevante il beneficio a livelli di reddito medio-alti: ad esempio, a 30mila euro di ISEE che equivalgono a circa 60-70 mila euro di redditi familiari (in assenza di patrimonio) l’importo mensile per figlio è ancora tutt’altro che trascurabile e pari a 100 euro (gli assegni per il nucleo familiare, ANF, diventavano sostanzialmente irrilevanti già sopra i 30mila euro di reddito familiare).

La tabella del ministero

Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (clicca qui).