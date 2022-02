Aspi: Tomasi, investimenti per 21,5 mld in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il piano industriale di Aspi "prevede 14,5 miliardi, più 7 miliardi di attività di manutenzione per un volume complessivo di 21,5 miliardi che saranno realizzati nei prossimi 10 anni. La concessione ha una data di scadenza al 2038". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, sul piano degli investimenti del gruppo. Tomasi ha annunciato che "in non meno di 15 giorni apriremo un lotto importante, da un miliardo di euro che è il lotto della Barberino-Firenze Nord, dove abbiamo la galleria più grande mai realizzata in Europa, a tre corsie". (ANSA).