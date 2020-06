Aspi:Santa Lucia più lunga '3 corsie' in Ue, nuovo tunnel 1 mld euro

Roma, 12 giu. (askanews) - La fresa più grande mai utilizzata in Europa ha terminato il suo lavoro ed è fuoriuscita dal sottosuolo, dopo aver scavato ininterrottamente per 8 km nel tratto compreso tra i Comuni di Calenzano e Barberino di Mugello. Si sono così completati i lavori di scavo della galleria "Santa Lucia", il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva (lunghezza e numero di carreggiate operative). Lo comunica Autostrade per l'Italia.L'apertura al traffico della nuova galleria, previsto per la metà del 2021, "consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza nel collegamento Nord-Sud del Paese e una migliore esperienza di viaggio per gli automobilisti", si spiega.Le caratteristiche e i vantaggi dell'opera sono stati illustrati stamane nel cantiere di Barberino di Mugello, nel corso della cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria. Erano presenti, tra gli altri, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Atlantia Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'Assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli, il Sindaco Metropolitano Dario Nardella, i sindaci di Barberino del Mugello e Calenzano, Giampiero Mongatti e Riccardo Prestini.L'investimento necessario per la realizzazione del nuovo tunnel, pari a 1 miliardo di euro, fa parte di un più ampio piano di 7,4 miliardi di euro che interessa l'A1 nella tratta Bologna-Firenze.Il piano, precisa Aspi, è già attuato per circa l'80% e non beneficia di alcuna remunerazione proveniente dal sistema tariffario. "L'opera inoltre - si legge - è parte dell'importante piano di investimenti sviluppati dalla società che prevede di investire a partire dal 2020 ulteriori 14,5 miliardi di euro per il completo potenziamento e ammodernamento della rete autostradale".