Aspi, De Micheli: moderato ottimismo, negoziato a battute finali

Cernobbio, 6 set. (askanews) - "Sono in corso le trattative sia sul fronte ministeriale, che riguarda la riscrittura di fatto della concessione e del piano di investimenti per i prossimi anni, e lì abbiamo quasi completato il lavoro, dall'altra parte con moderato ottimismo affrontiamo anche il tema dell'assetto societario che è alle battute finali". E' quanto ha detto il ministro Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, parlando, a margine del 46esimo forum Ambrosetti, del riassetto di Atlantia e della sua controllata Autostrade per l'Italia. "Non faccio previsione di tempi quando non ho certezze", ha poi aggiunto per quanto riguarda le tempistiche.