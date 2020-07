Aspi: De Micheli a Conte, valuta soluzione transattiva

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - " Considerata la delicatezza e la complessità della questione credo sia opportuno sottoporre al consiglio dei ministri la percorribilità della soluzione transattiva nei termini di cui sopra ovvero nei diversi termini che Tu e il Consiglio dei ministri riterrete individuare". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli in una lettera riservata sul dossier Autostrade inviata il 13 marzo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Nella lettera si cita la proposta di Aspi di un intervento di 2,9 miliardi e si chiede di avanzare la controproposta per un aumento fino a 3,4 miliardi e l' accettazione del profilo tariffario all'1,93% con rinuncia al contenzioso in essere verso l'Art e a tutti gli altri. (ANSA).