Arrivano le nuove norme per Alitalia, con il decreto del Mims

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Arrivano con il decreto Infrastrutture e Trasporti le nuove norme per Alitalia: il decreto del Mims, approvato la scorsa settimana in Cdm e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene infatti un articolo che riguarda il trasporto aereo e interviene per accelerare i processi autorizzativi e adeguare il piano di cessione di Alitalia alla decisione europea. Ritocchi anche alle norme che riguardano il fondo da 100 milioni per l'indennizzo di chi ha biglietti o voucher della vecchia Alitalia. Prorogate al 30 ottobre 2022 le norme transitorie previste dal decreto sulla Brexit per i collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito. (ANSA).