Apple, arriva iPhone 14 con tante novità a prezzi invariati

Milano, 7 set. (askanews) - Apple lancia il nuovo iPhone 14 e a sorpresa lascia i prezzi invariati rispetto al modello precedente. L'iPhone 14 con schermo da 6.1 costa 799 dollari, la versione Plus con schermo da 6.7 899 dollari, mentre per i Pro e Pro max occorrono 999 e 1.099 dollari. Gli analisti si aspettavano un aumento di un centinaio di dollari. Non è stato invece presentato l'atteso headset per la realtà virtuale, rimandato al prossimo anno. Tiepida la reazione in Borsa: Apple ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 156 dollari, a fronte di un +2,14% del Nasdaq.Fra le novità dell'iPhone 14, il processore super veloce A16, camera da 48 megapixel, crash detection e, a sorpresa, la connettività satellitare per le chiamate di emergenza dove la rete non è disponibile. Un servizio atteso già con il 13 e che fa il suo debutto sul 14: sarà gratuito per i primi 2 anni negli Usa e in Canada e poi diventerà a pagamento, contribuendo all'aumento dei ricavi da servizi di Apple.Apple a Cupertino ha presentato anche il nuovo Watch serie 8 con nuove funzioni legate alla salute, come il rilevamento della temperatura e informazioni su ovulazioni e ciclo mestruale per il pubblico femminile. I prezzi di partenza dell'Apple Watch sono di 399 dollari e 499 dollari per la versione con connessione cellulare. Top di gamma è la versione Ultra da 799 dollari con durata della batteria di 36 ore dedicato agli atleti e alle attività outdoor più impegnative. Entry level invece è la versione SE da 299 euro.Novità anche per le iPods con le Pro 2 da 299 euro con una durate delle batterie aumentata a 30 ore e funzione "find my feature" integrata.I nuovi prodotti sono preordinabili con consegne previste a partire dal 23 settembre per le iPods fino ai primi di ottobre per i modelli più costosi di iPhone 14.