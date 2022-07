Ania: costo Rc auto cala ma rischi impatto da inflazione

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Nei primi mesi del 2022 per l'Rc auto "malgrado il balzo dell'inflazione si registrano prezzi in ulteriore, significativa diminuzione". Così la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, intervenendo all'assemblea annuale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. "Dobbiamo - ha proseguito - però essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova fase. L'inflazione è destinata ad avere un impatto sul costo dei sinistri, già in crescita nel 2021, e si rendono perciò ancor più necessarie riforme organiche del sistema che lo rendano sostenibile nel medio-lungo termine". Nel settore assicurativo, ha spiegato, "nel 2021 i premi complessivi Vita e Danni hanno raggiunto 140 miliardi di euro, in aumento del 3,8%, tornando così al livello del 2019. Nei primi mesi del 2022 il settore sta dimostrando una significativa capacità di resilienza al peggioramento dello scenario economico" e "non vi sono segnali di allarme". Tuttavia anche per le compagnie ci sono "molte incertezze". Nel 2021 i premi Vita sono saliti a 106 miliardi (+4,5%), i danni a 34,1 miliardi (+2%) per effetto di un ulteriore calo del 4,5% dei premi Rc auto. La presidente dell'Ania ha chiesto inoltre la "definizione di regole chiare e stabili nel tempo", assicurando a governo, Parlamento e regolatori il contributo del settore al Paese. (ANSA).