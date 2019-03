American Express: come cambiano i trend nei viaggi d'affari

Milano, 26 mar. (askanews) - I viaggi d'affari sono un settore dinamico, con ancora grandi margini di crescita e di miglioramento in Italia. In questo ambito American Express ha presentato a Milano i risultati della ricerca "I nuovi orizzonti del business travel", realizzata dalla società di consulenza diciottofebbraio di David Jarach.A presentarcela il Vice President e GM per l'Italia e la Spagna di American Express Global Commercial Services, Carlo Liotti. "Il business travel in forme diverse, con economia diverse, ricorrendo anche a servizi alternativi, anche se in piccola parte e mi riferisco alla sharing economy - ha spiegato ad askanews - cresce in transazioni e in valore complessivo".Liotti poi è entrato più nel merito del quadro delineato. "Tre sono i fenomeni che emergono: il primo è il fatto che ci si rivolge a organizzazioni diverse, in cui il viaggio ha una componente non solo di affiancamento del servizio al cliente, ma, come suggerito anche dal termine bleisure, offrire la possibilità di coniugare nel viaggio anche dei momenti di engagement dei propri dipendenti".Il secondo tema sono le travel policy: se è vero che molte aziende la hanno, è anche vero che poche la rispettano. "Il terzo - ha concluso Carlo Liotti - è che le organizzazioni cambiano, e oggi viaggiare significa non solo servire clienti esistenti, ma anche conquistare clienti nuovi, ed è interessante vedere come nel mondo delle piccole e medie imprese non c'è supporto, infrastruttura e cultura per sostenere un'attività che è fondamentale per le pmi, che si sono sostenute grazie alle attività di export in questi anni di crisi economica".La ricerca si inserisce all'interno di un progetto più ampio di American Express, "Business Travel 360", che ha l'obiettivo di rispondere a tutto campo alle esigenze informative e di processo delle figure aziendali chiamate a gestire i viaggi d'affari.