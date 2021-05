Amb. Gb: trattative in corso per accordo bilaterale con Italia

Roma, 20 mag. (askanews) - E' in corso "un'intensa collaborazione con le controparti italiane per la stesura di un Accordo Bilaterale di Cooperazione tra l'Italia e il Regno Unito, il primo nel suo genere tra i due Paesi, un documento di natura strategica fondamentale per le relazioni ango-italiane del prossimo futuro". Lo ha detto l'Ambasciatrice britannica Jill Morris nel corso di un'audizione alla Commissione Esteri della Camera.Poco prima l'ambasciatrice aveva sottolineato l'importanza che il Regno Unito attribuisce all'Accordo commerciale e di cooperazione con l'Ue. "Il nostro Primo Ministro (Boris Johnson) ha affermato che quest'accordo garantirà stabilità alla nostra nuova relazione con l'Ue", ha detto Jill Morris.