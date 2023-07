Amazon contesta normativa UE su controllo contenuti digitali

New York, 11 lug. (askanews) - Il gigante dell'e-commerce Amazon ha presentato martedì un'istanza al Tribunale generale del Lussemburgo sostenendo che non dovrebbe essere considerato come una delle 17 "piattaforme online molto grandi" o VLOP, ai cui il Digital Services Act della Commissione europea,impone regole più severe sul controllo dei contenuti digitali.

La società ha dichiarato di essere stata "ingiustamente etichettata" nell'elenco dell'UE, che include altri giganti tecnologici americani come Meta, Google e Apple.Il Digital Service Act richiede alle aziende con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili di rispettare una serie di regole sul controllo dell'incitamento all'odio, della disinformazione e delle contraffazioni presenti sulle loro piattaforme. Le aziende devono presentare valutazioni del rischio e condurre audit esterni e indipendenti, altrimenti rischiano multe fino al 6% delle loro entrate annuali.