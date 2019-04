Amazon ascolta comandi utenti ad Alexa

(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - Amazon assume migliaia di dipendenti in giro per il mondo per ascoltare gli ordini che milioni di persone danno ad Alexa, l'assistente vocale del colosso guidato da Jeffe Bezos a cui si possono dare diversi comandi, come trovare la musica preferita. Il team, in particolare, ascolta le registrazioni captate dal potente microfono di Alexa e poi le trascrive, le annota e infine le invia ad un software con l'obiettivo di migliorare la comprensione del linguaggio dell'uomo da parte dell'assistente digitale, e permettere così una risposta più efficace ai comandi inviati al dispositivo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.