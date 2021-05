Amazon annuncia acquisto di studi MGM per 8,45 miliardi dollari

New York, 26 mag. (askanews) - Amazon ha dichiarato stamani che acquisirà MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari. La società di Bezos compie una mossa audace nel settore dell'intrattenimento a sottolineare la volontà di essere competitivi nell'affollato mercato dello streaming.MGM renderà la TV e la cineteca di Amazon ancora più robuste. Lo studio di Hollywood possiede il catalogo di James Bond e il suo studio ha realizzato diversi spettacoli di successo, tra cui "The Handmaid's Tale" e "Fargo". Possiede anche la rete premium via cavo Epix e possiede una serie di popolari reality show, tra cui "Shark Tank", "Survivor" e "The Real Housewives".L'accordo potrebbe suscitare nuove indagini antitrust per Amazon, già sotto scrutinio da parte di varie agenzie federali, procuratori generali e l'organismo di vigilanza antitrust europeo.L'accorpamento di MGM è la seconda più grande acquisizione nella storia di Amazon, dopo l'acquisto da 13,7 miliardi di dollari di Whole Foods nel 2017.