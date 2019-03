Alma, sindacati: incontro urgente sul futuro di 17mila lavoratori

Roma, 28 mar. (askanews) - Cgil, Cisl e Uil chiedono "un sollecito e tempestivo incontro in relazione alla gravissima situazione del gruppo Alma, oggetto di un'indagine della Guardia di finanza per frode fiscale e falsa fatturazione". La richiesta è stata inviata al ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio dalla segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, dal segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, e dalla segretaria confederale della Uil, Tiziana Bocchi."Si tratta di un gruppo - spiegano i sindacalisti - cui fanno capo 32 società e 17mila lavoratori nei settori della somministrazione di manodopera, call center, logistica, appalti nei settori industriali dell'alimentare e metalmeccanico, dei servizi di pulizia. Si tratta inoltre di società presenti su tutto il territorio nazionale"."Certi di trovare - scrivono Scacchetti, Sbarra e Bocchi - nella sua persona e nel ministero dello sviluppo economico l'attenzione adeguata alla gravità della situazione rappresentata, restiamo in attesa di un suo riscontro".