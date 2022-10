Alleanza Assicurazioni vicina a soglia di 2 mln di clienti

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - "La soglia dei 2 milioni di clienti per Alleanza Assicurazioni è vicina, ci stiamo arrivando, il tema non è solo il numero dei clienti, ma il profilo dei clienti che si va ad acquisire e il livello di valore che si riesce a trasferirgli". Così l'Ad della compagnia del Gruppo Generali Davide Passero ai Magazzini del Cotone di Genova a margine della convention annuale della società commenta l'incremento della raccolta raggiunto da Alleanza nel primo semestre 2022 con un più 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Nella nostra crescita un grande ruolo lo stanno giocando e lo giocheranno sempre più in prospettiva gli investimenti che stiamo facendo sulle piattaforme di big data - spiega - che ci consentono di gestire in modo più sofisticato ed avanzato l'enorme mole di dati che abbiamo sui clienti con l'obiettivo di poter dare a ciascuno delle risposte pensate per ogni specifica situazione". Passero ricorda che "Alleanza, assicuratore leader in Italia nel ramo Vita con 1,9 milioni di clienti, è oggi il primo network assicurativo digitalizzato in Europa con un modello consulenziale 'Stile Alleanza' fondato su tecnologia digitale, consulenza di valore e un rapporto diretto e personalizzato con i clienti". (ANSA).