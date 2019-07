Roma, 3 lug. (askanews) - I sindacati confederali confermano lo sciopero dell'intero settore del trasporto aereo di 4 ore per il 26 luglio dopo il confronto al Mise con il ministro Luigi Di Maio sull'Alitalia, lamentando che dall'incontro non è emerso nulla di nuovo, mentre la data ultima per le offerte, del 15 luglio, è sempre più vicina.