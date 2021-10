Alitalia: programma Mille Miglia continua, in attesa bando

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - ll programma MilleMiglia, lo storico programma di fidelizzazione di Alitalia, in attesa che venga pubblicato il bando per la vendita dell'asset, continua a garantire agli oltre 6 milioni di soci iscritti la possibilità di accumulare miglia e di utilizzare quelle presenti in portafoglio, anche se il vettore aereo non è più operativo. Lo si legge in una nota, in cui si precisa che dal 15 ottobre, da quando cioè Alitalia in amministrazione straordinaria ha cessato l'attività operativa, i soci possono continuare ad accumulare miglia, utilizzando i servizi offerti da 60 partner, e anche ad utilizzare quelle presenti in portafoglio. (ANSA).