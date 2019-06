Alitalia, Lotito formalizza offerta per la compagnia

Roma, 12 giu. (askanews) - Il patron della Lazio, Claudio Lotito,a quanto risulta, avrebbe formalizzato ieri un'offerta per Alitalia. Raggiunto telefonicamente, il presidente della squadra bianco celeste non ha comunque confermato. "Queste cose - ha detto - sono coperte dal vincolo di riservatezza". Intanto il 15 scadono i tempi per la presentazione di un'offerta da parte delle Fs e si profila un nuovo rinvio dai parte dei commissari straordinari, il quarto, per concedere più tempo per definire la composizione della cordata.