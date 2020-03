Alitalia: ipotesi fondi e newco pubblica

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nuove risorse per gestire l'emergenza Alitalia, aggravata dalle riduzioni dei voli a causa del Coronavirus, e creazione di una newco pubblica per prendere in affitto la parte aviation. Sono, secondo quanto apprende l'ANSA, le ipotesi al vaglio del governo per far fronte all'ulteriore emergenza dell'ex compagnia di bandiera. Possibile che le nuove misure siano introdotte con il decreto anti-Coronavirus che potrebbe essere varato nelle prossime ore.