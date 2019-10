Alitalia, Fnta: cancellati 240 voli, coinvolti 25mila passeggeri

Roma, 9 ott. (askanews) - Sono oltre 240 i voli Alitalia cancellati per lo sciopero di piloti e assistenti di volo, con 25mila passeggeri coinvolti. Lo afferma la Fnta, la Federazione nazionale trasporto aereo, che "si scusa per i disagi che lo sciopero ha procurato e sta procurando agli oltre 25mila passeggeri di Alitalia coinvolti nelle cancellazioni dei voli"."Spiace che Alitalia - sottolinea la sigla che riunisce Anpac, Anpav e Anp - a fronte dei dati sulle cancellazioni da essa stessa comunicato, in queste ore comunichi 'nessun disagio per i viaggiatori'. Consideriamo queste dichiarazioni altamente irrispettose per l'utenza"."Ribadiamo - aggiunge la Fnta - che i piloti e gli assistenti di volo, dopo quattro rinvii, sono stati costretti a scioperare per manifestare la grande preoccupazione per il futuro dell'azienda chiedendo al governo e ai potenziali futuri azionisti (Fs, Atlantia, Mef, Delta e ora anche Lufthansa) un impegno su un piano industriale forte e credibile che consenta il pieno rilancio di Alitalia. Auspichiamo pertanto una convocazione del ministero dello sviluppo nella persona del ministro Patuanelli".