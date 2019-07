Alitalia, Di Maio oggi vede Efremovich mentre ieri ha visto Toto

Roma, 10 lug. (askanews) - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha visto ieri Toto, mentre oggi vedrà il fondatore della compagnia aerea Avianca, German Efremovich, per il dossier Alitalia, per completare la newc assieme a Delta. Lo rivelano fonti della maggioranza, secondo le quali rimane confermata per lunedì 15 la scadenza per la presentazione di un'offerta per Alitalia, tesa a creare una newco, nella quale Fs e Mef avranno la maggiornza assoluta.