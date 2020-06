Alitalia: De Micheli,newco avrà piano in discontinuità

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La NewCo per Alitalia "si doterà di un piano industriale che, in assoluta discontinuità con i precedenti modelli, consentirà all'Italia, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica, di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del Paese e di competere sul mercato internazionale". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli rispondendo in question time al Senato. "Ho incontrato l'amministratore straordinario di Alitalia che mi ha rappresentato la disponibilità a negoziare con le società aeroportuali nuove tratte nazionali, fatte le dovute verifiche sulla domanda che comunque è già in crescita. Rimane ovvio che Alitalia non è e non sarà l'unico operatore nazionale che potrà rispondere alla domanda sulle tratte" interne, ha aggiunto De Micheli. (ANSA).