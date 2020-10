Alitalia chiede nuova cigs

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nuova tornata di cigs in Alitalia. La compagnia, secondo quanto s'apprende da fonti sindacali, chiede, infatti, il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per complessivi 6.828 dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner dal primo novembre prossimo (l'attuale regime di cig scade il 31 ottobre) al 23 settembre 2021. Nel dettaglio, Alitalia ha avanzato la richiesta di cigs a rotazione per 458 comandanti di Sai e 41 di Cityliner; 566 i piloti di Sai e 58 di Cityliner. Il numero degli assistenti di volo interessati alla cigs a rotazione è pari 2315 di Sai e 105 di Cityliner. E, ancora, i lavoratori di terra interessati sono 3283 di Alitalia Sai e 2 di Cityliner. Ora, si aprirà la fase di confronto sindacale.