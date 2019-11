Alitalia: al 31 ottobre liquidità per 315 milioni di euro

Roma, 5 nov. (askanews) - Prosegue a ottobre, per il ventiquattresimo mese consecutivo, la crescita dei ricavi e dei passeggeri relativi ai voli intercontinentali di Alitalia. I dati preconsuntivi del mese evidenziano un incremento dei ricavi nel segmento intercontinentale del 7,5%, rispetto all'ottobre del 2018. I passeggeri trasportati sulle rotte di lungo raggio - che a ottobre sono stati 251.304 - sono aumentati del 7,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente."Grazie all'ottima performance del settore intercontinentale - si legge in una nota -, nel decimo mese del 2019 i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia hanno evidenziato - nonostante gli scioperi del trasporto aereo del 9 e del 25 ottobre - una leggera crescita: +0,7% rispetto all'ottobre del 2018 che, a sua volta, aveva visto un incremento del fatturato del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2017".Alitalia ha trasportato a ottobre, complessivamente, 1.827.567 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari all'80,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Al 31 ottobre, la liquidità della compagnia era pari a 315 milioni di euro (a cui va aggiunto il deposito presso la Iata), contro i 310 milioni di euro di fine settembre.