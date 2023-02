Alimentazione, sport, occasioni di business: 30 anni di Herbalife

Milano, 19 feb. (askanews) - Herbalife Nutrition Italia raggiunge il traguardo dei trenta anni di attività. Un fatturato di 160 milioni di euro, una rete di oltre centomila distributori, una gamma di prodotti che dal tradizionale sostituto del pasto si è sviluppata fino alle soluzioni per l'alimentazione sportiva e alla linea per la cura del corpo: sono solo alcuni dei punti di snodo di un percorso di crescita festeggiato in questi giorni con una convention a Roma che vede la partecipazione di oltre undicimila persone."Trent'anni in questo Paese sono sicuramente un bel traguardo - racconta la country director di Herbalife Nutrition Italia, Rebecca Varoli Piazza - Siamo partiti con un'azienda tradizionalmente orientata alla perdita di peso e siamo passati ad essere una 'wellness company'. Abbiamo spostato negli anni quelli che sono stati i nostri interessi, la nostra diffusione dei prodotti, attraverso un percorso che ci ha portato a definire quelli che sono degli standard altissimi sia qualitativi sia di proposizione nei confronti della buona alimentazione e dell'attività fisica. E questo, insomma, è un po' il vanto che abbiamo: con questa evoluzione aver dato a tante persone la possibilità di accedere a dei prodotti di qualità e a un'opportunità di business".Tra le tappe evolutive di Herbalife Nutrition - azienda quotata alla Borsa di New York con un fatturato netto 2020 di 5,5 miliardi di dollari - particolarmente importante stato lo sviluppo della linea di prodotti dedicata al mondo dello sport. Frutto dell'impegno di oltre 300 ricercatori e scienziati a livello mondiale, questa evoluzione, che ha segnato l'ingresso di Herbalife nel mondo dello sport, viene consolidata e validata anche con partnership e collaborazioni con le strutture olimpiche. "In questi anni il nostro il nostro portafoglio prodotti si è arricchito di una importantissima linea di prodotti dedicata allo sport - conferma il country director di Herbalife Italia - Grazie a questa linea di prodotti già dal 2016 siamo diventati sponsor del Comitato Olimpico. E quest'anno, ed è una notizia assolutamente recente, abbiamo riconfermato la nostra partnership addirittura andando a supportare 'Milano-Cortina 2026'. Sarà veramente un anno eccezionale, e con grandissimo orgoglio, anche in questo momento importante per l'Italia, Herbalife c'è e ci sarà a supportare tutti gli atleti italiani e tutte le eccellenze sportive in questo Paese".L'incontro romano con gli oltre undicimila distributori oltre a festeggiare il traguardo dei trent'anni, ha offerto l'occasione per lanciare uno sguardo sugli obiettivi futuri di Herbalife Nutrition Italia. "Gli obiettivi futuri sono tantissimi. Vogliamo sicuramente essere un'azienda sempre all'avanguardia - dice Varoli Piazza - All'avanguardia diventando sempre di più rilevanti per i nuovi prodotti proposti; più rilevanti quindi attraverso la scienza, attraverso i nuovi studi che l'azienda sta sviluppando per realizzare prodotti assolutamente innovativi. Per quanto riguarda l'opportunità di business, poi, noi continuiamo a riaffermare il nostro DNA che è quello di dare una possibilità a tutte le persone che vogliono arrotondare il proprio stipendio attraverso un'opportunità di business reale, solida e soprattutto certificata. Questo è il nostro obiettivo anche per il futuro".