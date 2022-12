Al via il progetto di efficientamento energetico degli edifici Rehouse

(Adnkronos) - In tema di efficientamento energetico del patrimonio edilizio europeo sono sempre più necessari interventi rapidi ed efficaci che portino all'aumento del risparmio energetico, al miglior comfort abitativo, alla sicurezza antisismica e alla generazione decentralizzata di energia rinnovabile. In questa direzione va visto il progetto Rehouse finanziato con 10 milioni di euro dal programma Horizon Europe a cui prendono parte 25 diversi partner europei, tra cui per l'Italia ENEA.

Gli obiettivi del progetto Rehouse

Il progetto Rehouse svilupperà nei prossimi 4 anni soluzioni innovative in ottica di ristrutturazione edilizie sempre più efficienti e sostenibili, che saranno attuate su 4 edifici in altrettanti Paesi europei: Italia, Francia, Grecia e Ungheria. ENEA si concentretà sull'edificio italiano situato a Margherita di Savoia, in Puglia. In particolare due diverse strutture di ENEA coordineranno le attività tecniche, si occuperanno della diagnosi energetica dell'edificio, dell'analisi del ciclo di vita delle prestazioni ambientali delle varie soluzioni proposte e forniranno supporto tecnico ad ARCA, l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.

Le soluzioni che si dimostreranno più efficaci nel progetto saranno inserite in specifiche linee guida per la replicabilità su altri edifici del modello utilizzato nel progetto Rehouse.

In sinstesi, Rehouse ha un duplice obiettivo:

- Raddoppiare nei prossimi 10 anni il tasso annuale di ristrutturazione che attualmente è pari all'1% circa degli edifici

- Raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2050

Quanto inquinano gli immobili?

Il patrimonio immobiliare europeo attualmente contribuisce per circa il 40% ai consumi energetici e per il 36% alle emissioni di gas serra. Con riferimento all'Italia il settore residenziale è responsabile di circa il 30% dei consumi finali di energia e del 12% delle emissioni dirette di CO2, dovute principalmente alla climatizzazione e all'utilizzo di acqua calda sanitaria. Anche alla luce di questi dati un progetto come Rehouse può avere un ruolo importante per il futuro del settore delle costruzioni in ottica di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.