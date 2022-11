Al via 'Lidl 2 your career', percorso formativo duale per giovani talenti

Brescia, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta questa mattina, presso l’Its Machina Lonati di Brescia, alla presenza di Ingrid Jung, Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, e di Melania De Nichilo Rizzoli, assessore alla Formazione e lavoro, Regione Lombardia, l’inaugurazione ufficiale del primo anno formativo di 'Lidl 2 your career', un percorso di studio biennale basato sull’alternanza di teoria e pratica che prevede 2.000 ore di formazione e permetterà a 29 giovani talenti di prepararsi al meglio per il proprio futuro professionale.

Dal primo giorno gli studenti, assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, percepiranno uno stipendio mensile e avranno accesso a tutti i benefit previsti per i collaboratori di Lidl Italia.

Questo progetto, totalmente finanziato da Lidl Italia, consentirà alle ragazze e ai ragazzi selezionati di conoscere l’operatività quotidiana dei punti vendita e le dinamiche del business aziendale, al fine di ricoprire il ruolo di assistant store manager. I brillanti neodiplomati avranno quindi un futuro assicurato, poiché al termine dei due anni verrà loro offerto un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso i punti vendita Lidl delle regioni Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il percorso si compone, per tre settimane al mese, di fasi 'sul campo' e, per la restante parte, di lezioni teoriche in aula. Qui i corsi saranno focalizzati sulle competenze manageriali e metodologiche e su quelle tecnico-professionali, oltre che su attività di laboratorio.

Al termine dei due anni, i partecipanti avranno acquisito tutte le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di assistant store manager e conseguiranno un doppio titolo: il diploma di tecnico superiore, titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al v livello del quadro europeo delle qualifiche eqf, accompagnato da una certificazione delle competenze professionali. Tale certificazione, rilasciata da AHK Italien sul profilo tedesco di riferimento, qualifica le competenze acquisite on-the-job e attesta che il percorso è stato progettato secondo gli standard di qualità del modello tedesco di formazione duale.

Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia, ha commentato così l’inaugurazione dell’anno formativo: “Nel contesto socioeconomico attuale gli interrogativi sul domani dei giovani sono tanti. Per questo, abbiamo deciso di investire concretamente sulle nuove generazioni, lanciando un progetto formativo di alto livello. 'Lidl 2 your Career' è lo specchio dei valori che da sempre ci contraddistinguono, ossia la volontà di mettere i collaboratori e la loro formazione al centro. Grazie ai nostri partner, AHK Italien e Its Machina Lonati, forniremo a questi brillanti giovani gli strumenti per avviare un percorso professionale di successo entrando a far parte della nostra grande squadra", ha spiegato ancora.

“Da tempo lavoriamo per diffondere in Italia il modello duale tedesco, che coniuga formazione ed esperienza pratica e si qualifica come strumento fondamentale per le imprese che vogliono dare il proprio contributo per contrastare lo skills mismatch, e investire con lungimiranza nella professionalità dei giovani talenti di domani", ha affermato Joerg Buck, consigliere delegato Camera di Commercio Italo-Germanica. "Il percorso lanciato con Lidl e Its Machina Lonati va esattamente in questa direzione, e siamo pertanto orgogliosi di aver favorito la progettazione di un percorso di eccellenza, che porta gli apprendisti a una certificazione italo-tedesca delle competenze", ha continuato.

"Siamo orgogliosi di poter presentare il corso 'Lidl 2 your Career' in collaborazione con due realtà importanti come Lidl Italia e Ahk Italien", ha spiegato Giovanni Lodrini, vicepresidente della Fondazione Its Machina Lonati.

"Si tratta di un percorso che permetterà di formare figure professionali che ad oggi è difficile reperire nel mercato del lavoro e non di meno sarà un’occasione per i giovani per formarsi e trovare poi la giusta collocazione lavorativa", ha concluso.