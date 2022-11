Al via la 79ma edizione di Eicma, salone ai livelli pre covid

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Ha preso il via, con presenti 1370 brand provenienti da 45 Paesi, la 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fieramilano, dove resterà aperta fino domenica 13 novembre. Il taglio del nastro è stato preceduto da un talk show, al quale ha preso parte anche Daniela Santanchè, ministro del Turismo. "Ringrazio per essere stata invitata tutti gli organizzatori - ha detto - perché volevo testimoniare con la mia presenza l'attenzione del governo sia sulle fiere sia su questo comparto". "Siamo quasi a numeri prepandemia - ha detto Pietro Meda, presidente di EICMA S.p.A. - e questo è uno sprone a lavorare meglio, non lo facciamo da soli, ma con il governo, la Regione, i nostri partner principali come Fondazione Fiera e Fiera Milano". "Siamo più grandi degli anni scorsi: siamo cresciuti del 35% - ha aggiunto -, e siamo in fiera con il sesto padiglione in più. Il pubblico lo vedremo, ma gli indicatori che abbiamo ci rivelano quasi un ritorno al pre pandemia". "Eicma - ha aggiunto l'ad di Fiera Milano Luca Palermo - è l'ennesima dimostrazione che la ripartenza c'è stata e si sta consolidando, abbiamo in Eicma uno dei fiori all'occhiello del calendario 2022, gli espositori e la voglia di internazionalità ci sono, le fiere sono uno strumento di politica industriale, non siamo a rischio, sicuramente dobbiamo evolverci". All'incontro è intervenuto anche il leggendario campione Giacomo Agostini che ha rivolto ancora una volta i complimenti a Pecco Bagnaia, fresco campione del mondo di MotoGP. (ANSA).