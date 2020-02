Air Italy è in liquidazione

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato, hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis. Lo comunica la compagnia in una nota. In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente. Qatar Airways, sottolinea in una nota la compagnia del Golfo che in Air Italy detiene il 49%, "era pronta, ancora una volta, a fare la propria parte nel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile esclusivamente solo con l'impegno di tutti gli azionisti". A seguito della comunicazione informale da parte dei sindacati era intervenuta la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sottolineando che "non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza informare prima il Governo e senza valutare seriamente eventuali alternative". "Pertanto - aveva scritto De Micheli in una nota - mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all’incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore".