Aidr: Anno europeo competenze, evento su realtà virtuale e aumentata

Roma, 8 mar. (askanews) - La realtà virtuale e aumentata, uso e futuro della tecnologia immersiva, al centro dell'incontro promosso dall'associazione Aidr, in collaborazione con Parlamento e Commissione Europea, all'interno del programma europeo delle competenze, la rassegna di eventi divulgativi rivolti a studenti, manager di azienda e dipendenti della pubblica amministrazione. L'evento divulgativo si è svolto all'interno di Europa Experience - David Sassoli, il nuovo centro multimediale delle istituzioni europee a Roma, e ha visto la partecipazione degli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado M.F. Quintiliano di Siracusa.Grazie al supporto di Noema, partner aziendale della sessione, i ragazzi hanno approfondito i temi dell'immersività, analizzando le differenze tra le tecnologie, e il loro utilizzo."Le sessioni divulgative stanno registrando una numerosa partecipazione - sottolinea il presidente di Aidr, Mauro Nicastri. C'è una forte attenzione sui temi legati all'utilizzo delle tecnologie digitali: la realtà virtuale e aumentata in particolare, occupa già un ruolo importantissimo in ambito formativo, sanitario, dell'automotive, ma anche nel settore del marketing turistico e culturale. Conoscere queste tecnologie - sottolinea Nicastri - aiuterà gli studenti nel loro percorso di orientamento professionale. In questa direzione, conclude Nicastri - stiamo programmando, con gli istituti scolastici e in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, una serie di incontri territoriali che si terranno nei prossimi mesi, all'interno del Programma Europeo delle Competenze".