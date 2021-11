AI: Datrix acquisisce l'americana Adapex

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Datrix ha annunciato l'acquisizione dell'azienda americana Adapex, tech company specializzata nella massimizzazione dei ricavi da attività di Data Monetization per quel che riguarda i contenuti editoriali. Adapex ha tra i suoi clienti oltre 700 siti, per 400 milioni di visitatori unici mensili, oltre 20 miliardi di impression mensili, con la possibilità da parte degli Advertiser di mirare a una viewability del 70-80-90% e alla geo-localizzazione fino al codice postale. Il mercato della Data Monetization nel 2020 ha raggiunto 170 miliardi di dollari e si prevede una crescita fino a 371 miliardi nel 2023 allo sviluppo dei sistemi di analisi e attivazione dati basati su Intelligenza Artificiale. I servizi di Adapex comprendono la gestione dello stack pubblicitario, la strategia di monetizzazione, così come l'ottimizzazione della redditività e il controllo della qualità e della conformità regolamentare. "L'entrata di Adapex nel nostro gruppo rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di espansione. In primo luogo, ci dà l'opportunità di entrare strutturalmente in un mercato strategico e, per tutte le nostre aree di business, prospetticamente ad altissima crescita come quello del Nord America. L'acquisizione inoltre rinforza in modo importante la nostra offerta in un'area, come quella della data monetization pubblicitaria, chiamata ad affrontare la rivoluzione cookieless, destinata a dare scossoni al mercato e accelerare l'adozione di tecnologie come le nostre basate sui first party data e sulle soluzioni di Intelligenza Artificiale" ha dichiarato il CEO di Datrix Fabrizio Milano d'Aragona. (ANSA).