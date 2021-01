Ag.Entrate invia 628mln del dl Natale. Ristori a quota 10mld

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Sono stati inviati tutti i bonifici automatici per i ristori previsti dal "Decreto Natale": si tratta di oltre 628 milioni di euro che arriveranno direttamente sul conto corrente dei titolari di partita Iva interessati - dai ristoratori ai pasticceri - dalle restrizioni dirette a contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 durante le festività natalizie. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate che ha il ruolo di gestione nella distribuzione di queste risorse. Con l'ultima tranche di 628 milioni di euro i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate hanno superato quota 10 miliardi e raggiungono quota 3,3 milioni i bonifici accreditati in automatico dall'agenzia guidata dal direttore Ernesto Maria Ruffini sui conti correnti dei beneficiari in base ai decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori da uno a quater" e "Natale" (ANSA).