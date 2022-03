Saudi Aramco: utile 2021 più che raddoppiato a 110 miliardi di dollari

Milano, 21 mar. (askanews) - Saudi Aramco, il maggiore esportatore di petrolio al mondo, ha chiuso il 2021 con un utile netto più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, spinto dal rialzo del prezzo del greggio. Il risultato è balzato del 124% a 110 miliardi di dollari, il più alto dalla quotazione in Borsa nel 2019, mantenendo il monte dividendi per l'anno — uno dei più elevati al mondo — a 75 miliardi.Saudi Aramco ha detto che aumenterà la spesa per la produzione di petrolio per soddisfare la crescente domanda di energia, mentre l'amministratore delegato Amin Nasser ha criticato i piani "totalmente irrealistici" per una rapida transizione del mondo dai combustibili fossili, riferisce FT. La compagnia è in procinto di aumentare la sua capacità massima di produzione da 12 milioni a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027.