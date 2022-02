Aeroporti Lombardi: sì al Masterplan di Malpensa

Roma, 1 feb. (askanews) - "Sì al Masterplan di Malpensa". Lo afferma Aeroporti Lombardi, un'associazione creata da appassionati e professionisti del mondo dell'aviazione per far conoscere la realtà degli aeroporti lombardi, in un editoriale e con un video sulla sua pagina Facebook.Il MasterPlan aeroportuale rappresenta lo strumento raccomandato dall ICAO e adottato in tutti i paesi sviluppati per la pianificazione generale dell aeroporto. Il Masterplan può essere definito come la pianificazione nel medio e lungo periodo (almeno 15 anni) delle aree interessate al progetto di un infrastruttura aeroportuale con l'obiettivo di ricerca della soluzioni progettuali e degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio."SEA - Aeroporti di Milano nel 2021 - si legge nell'editoriale - ha presentato le integrazioni al progetto del nuovo Masterplan di Malpensa pubblicato nel 2020 che riassumendo prevede: migliorie alle piste con costruzione di varie uscite veloci anche per atterraggi da Nord, l'ampliamento del Terminal 1 con un nuovo molo passeggeri, lo sviluppo della zona tecnica a Nord Est nella ex zona carburanti, la realizzazione di strutture a supporto delle operazioni di handling e servizi tra il T1 e il T2, un business center davanti al Terminal 1 con anche nuovi uffici Sea e l'ampliamento dei magazzini cargo di prima fascia a Sud dell attuale cargo City. Quest'ultimo intervento è l'unico che prevede l espansione oltre il sedime aeroportuale con consumo di suolo di circa 40 ettari: una forte riduzione rispetto al precedente piano del 2009 che prevedeva ben 300 ettari di ampliamento zona cargo e servizi con costruzione della terza pista parallela. Concludiamo riprendendo e facendo nostre le recenti parole del presidente Roberto Grassi dell'UniVa: "Malpensa è e rimane la nostra principale porta su un mondo che ricomincia a premiare il riposizionamento delle nostre esportazioni sui mercati... Sostenere lo sviluppo di Malpensa, vuol dire sostenere lo sviluppo sostenibile di tutto la nostra economia".