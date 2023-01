Adoc: da Polis ottica inclusiva, potenzia servizi, semplifica vita

Roma, 30 gen.(Adnkronos) - "Polis è un progetto importante contro lo spopolamento dei piccoli centri urbani che prevede la creazione di sportelli unici multifunzionali di prossimità. Nasce con un’ottica inclusiva per coloro che oggi vivono in condizione di isolamento e rappresenta un passo in avanti verso la digitalizzazione del nostro Paese". Così Anna Rea, presidente dell’Adoc Nazionale commenta il progetto di Poste presentato oggi.

Un piano, prosegue, "presentato da Poste Italiane potenzia i servizi, semplifica la vita quotidiana dei cittadini che vivono nei piccoli comuni, collega la periferia al centro e realizza una grande rete coesa. Un progetto interessante che si avvicina alle persone dando loro le stesse opportunità, da Nord a Sud, non può che contribuire alla crescita economica e sociale del Paese", conclude.