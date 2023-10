'Adesso basta', sciopero generale Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Contro la "macelleria sociale" nei confronti di lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, già duramente colpiti negli ultimi 3 anni dagli effetti della pandemia, e per politiche anti-inflazione che blocchino i rincari di beni di prima necessità, bollette, affitti e mutui. Queste, in sintesi, le motivazioni dello sciopero generale indetto, per venerdì 20 ottobre, da Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e AdL Varese. Lo slogan è 'Adesso basta'. Fra le richieste: no alla guerra e alle spese militari, sì all'aumento generalizzato dei salari pari all'inflazione e delle spese sociali; no all'abolizione del reddito di cittadinanza e sì al lavoro stabile e sicuro o a un salario garantito a tutti i disoccupati; basta con la strage dei morti sul lavoro.

In un simile contesto - affermano i sindacati - le politiche del governo Meloni rappresentano una vera e propria dichiarazione di guerra contro i ceti sociali meno garantiti: sostegno incondizionato alla guerra, ricette securitarie (carcere ai minori e ai loro genitori), repressione degli scioperi e del conflitto sociale, abolizione del reddito di cittadinanza supportata da una campagna di odio contro i disoccupati. "L'approvazione del Dl Lavoro - rimarca Walter Montagnoli della segreteria nazionale Cub - ha incentivato la precarietà attraverso l'estensione dell'utilizzo dei voucher e la facilitazione dell'uso reiterato dei contratti a termine; nel mentre decine e decine di contratti collettivi sono scaduti, nel sostanziale silenzio-assenso delle 'opposizioni' parlamentari e dei vertici di Cgil-Cisl-Uil e Ugl". Presidi e manifestazioni si terranno, fra l'altro, a Torino, Palazzo della Regione, dalle 10 alle 12.30; Roma, Aeroporto di Fiumicino, Terminal 3 alle 10; Firenze, Ospedale di Careggi dalle 9.30; Catania, Assessorato alle Politiche sociali e Welfare dalle 10.30; Genova, Prefettura dalle 9.30; Carugate (Milano) Ikea dalle 10; Monza all'Ospedale San Gerardo dalle 10; Collegno (Torino) Ikea alle 6.30; Savona, Prefettura 10-11.30; Gricignano di Aversa (Caserta), Base Nato Contrada Boscariello dalle 10. (ANSA). .